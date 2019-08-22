РИАМО - 22 авг. На северо-востоке Москвы стартовали работы по созданию инфраструктуры для запуска автобусных маршрутов, которые свяжут станцию метро «ВДНХ» с улицей Касаткина, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«От метро «ВДНХ» автобусы направятся по улице Космонавтов к Ярославской улице, затем к улице Бориса Галушкина и через Проектируемый проезд 742 свернут на улицу Касаткина. Общая площадь благоустройства составит почти 9 гектаров, а протяженность – 2,5 километра», – говорится в сообщении.

Рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и установке нового протяженностью 1,6 тысячи метров. Они также заменят основание и асфальтобетонное покрытие тротуаров.

В рамках обустройства инфраструктуры новых автобусных маршрутов будет установлено пять дополнительных опор освещения. По линии следования общественного транспорта разместят четыре современных остановочных павильона.

Для обустройства инфраструктуры маршрутов установят два новых светофора, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Работы планируется завершить к началу сентября.