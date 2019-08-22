РИАМО - 22 авг. В четверг, на три дня раньше, откроются девять станций Сокольнической линии столичной подземки, участок ветки будет доступен для жителей после 16:00, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 18 августа для пассажиров были закрыты станции Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Станции закрывали для строительства Большой кольцевой линии метро. Предполагалось, что их откроют 24 августа.

«Сегодня, на 3 дня раньше, откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии метро. Их закрывали для строительства БКЛ», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что после 16:00 жители юго-запада столицы смогут пользоваться этим участком линии. При этом бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что закрытый участок линии могут открыть раньше, чем было запланировано.

Проект строительства БКЛ является основным в программе развития столичного метро. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).

Пересадка между МЦД и метро будет бесплатной>>