РИАМО – 22 авг. На Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров организуют 24 безопасных пешеходных перехода, также ведется работа по обращениям жителей, касающимся создания новых переходов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Для удобства пассажиров на отрезке от станции «Долгопрудная» до Савеловского вокзала будут организованы 24 пешеходных перехода. Существующие настилы, по которым пешеходы пересекают пути, заменят безопасные наземные переходы и подземные тоннели», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он пояснил, что в мегаполисе до сих пор сохраняются опасные очаги, где люди переходят пути.

«Мы выявили эти места и сейчас дополняем проекты планировки новыми, более безопасными переходами», – подчеркнул Кузнецов.

Кроме того, ведется работа по обращениям жителей, касающимся создания новых переходов. По словам Кузнецова, ведутся расчеты, предполагается, каким будет пассажиропоток, где будет ближайший переход и насколько они будут удалены друг от друга.

«Также мы оцениваем техническую возможность тех или иных решений. Согласно нашим прогнозам, планируемый пассажиропоток на Савеловском направлении в утренние часы пик к 2025 году на самых загруженных станциях будет доходить до 20 тысяч человек, поэтому уже сейчас крайне важно продумать правильное распределение этих потоков», – подчеркнул Кузнецов.

Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры разрабатывает 21 проект планировки территорий, прилегающих к МЦД.

В числе основных задач развития данного проекта – создание единой системы транспорта Московского региона, повышение пешеходной связности территорий города, развитие транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети, скоростного внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, парковочного пространства), а также создание комфортной среды на территории, прилегающей к МЦД-1 и МЦД-2, дополнил руководитель транспортно-инженерного центра института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Проект МЦД позволит соединить радиальные направления железной дороги и запустить сквозное движение комфортабельных электропоездов через центр столицы. Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, а интервал движения в часы пик составит пять-шесть минут.

Первоочередные диаметры, открыть которые планируют уже в ноябре, соединят Белорусское и Савеловское направления (МЦД-1 Одинцово – Лобня) и Курское с Рижским (МЦД-2 Подольск – Нахабино). В дальнейшем появятся и другие маршруты.