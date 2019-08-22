РИАМО – 22 авг. В столице на улице 1-я Новокузьминская демонтировали незаконные пристройки, которые затрудняли свободный проход горожан из жилого сектора в сторону станции метро «Рязанский проспект», говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости Москвы.

По адресу расположено нежилое двухэтажное здание, на первом этаже которого размещаются предприятия торговли и общепита. К зданию незаконно возвели три пристройки общей площадью свыше 200 квадратных метров.

«Земельный участок для реконструкции не предоставлялся и разрешение на строительство не выдавалось. Незаконные объекты создавали неудобство прохожим, ограничивая проход к станции метро, что подтверждается поступившими жалобами. Все три пристройки признаны судом незаконными и демонтированы», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время самострой ликвидировали и освободили земельный участок. Жители могут беспрепятственно проходить к станции метро.