РИАМО – 22 авг. Московский кредитный банк подвел итоги интеграции банка «Советский», за год работы МКБ увеличил портфель срочных депозитов на 9,6% и расширил сеть отделений банка до 34 офисов, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

По решению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 17 июля 2018 года МКБ принял обязательства перед вкладчиками - физическими лицами по заключенным с АО «Банк «Советский» договорам.

«За год работы с сетью банка «Советский» МКБ увеличил портфель срочных депозитов на 9,6% до 40,5 миллиардов рублей и расширил сеть отделений банка до 34 офисов. Еще четыре дополнительных офиса планируется к открытию до конца 2019 года. Клиентам доступен комплекс услуг для физических лиц, включая вклады, карты, кредитование, а также инвестиционные и комиссионные продукты банка», - сказал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

Сейчас все отделения работают по стандартам МКБ, предоставляя полный спектр услуг для физических лиц. В марте 2019 года банк провел пилот в Санкт-Петербурге по обслуживанию юридических лиц и планирует расширять эту практику на другие регионы.

Наибольшей популярностью среди вкладчиков банка «Советский» пользуются вклады «Все включено» тарифный план «Максимальный доход» и «Гранд» для пенсионеров.