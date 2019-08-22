РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. Депутат совета депутатов Подольска Ирина Талпа по просьбе ветеранов поселка радиоцентра Романцево обратилась к главе округа с просьбой увековечить имена горожан, вернувшихся с ВОВ, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке радиоцентра Романцево Подольска 21 августа возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны состоялась встреча с местными жителями. Встреча была организована по просьбе Совета ветеранов. Жители передали обращение, в котором просят увековечить имена местных жителей, которые вернулись после войны, восстанавливали и строили поселок. Совет ветеранов готовит списки. Предварительно, около 70 имен предлагается внести на плиты, расположив их на территории вокруг памятника», – сказала Талпа.

Она отметила, что также обсуждается вопрос об освещении территории вокруг стеллы. Единственный фонарь расположен вдалеке.

«Инициатива очень своевременная и важная. 2020 год – год 75-летия Великой Победы. Обращение беру в работу. Готовлю депутатский запрос на имя главы городского округа Подольск Николая Пестова», – пояснила она.