РИАМО - 22 авг. В Красногорске организаторы нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по текущему содержанию газонных ограждений, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

На нарушение в Московское областное УФАС пожаловалось ООО «Сити-Трейдинг». В заявлении компании говорилось о действиях территориального управления Нахабино администрации городского округа Красногорск и МКУ «Красногорский центр торгов». Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий территориального управления Нахабино и учреждения, а также признало жалобу ООО «Сити-Трейдинг» обоснованной», – говорится в сообщении.

Организаторы торгов получили от Московского областного УФАС России обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных при проведении электронного аукциона нарушений.