РИАМО - 22 авг. В Подмосковье стартовала уборка урожая яровых колосовых культур, уборочные работы уже идут на юге региона, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В Подмосковье стартовала уборка яровых колосовых культур – пшеницы и ячменя. Уборочные работы начались в южных городских округах. Площадь уборки яровых зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области составляет в текущем году чуть больше 70 тысяч гектаров», - сказал Разин.

Он также отметил, что урожайность здесь составила уже 33 центнера с гектара.

Также Разин отметил, что аграрии Подмосковья уже успели собрать 14,5 тысяч тонн яровых зерновых (валовый сбор) с порядка 4,3 тысячи гектаров. Лидерами в этой области стали Зарайск (3,6 тысячи тонн) и Домодедово (3,3 тысячи тонн), а также Серебряные Пруды (1,6 тысячи тонн).

Сейчас в рамках уборочной компании на полях Подмосковья работает более 4 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.