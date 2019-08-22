РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В подмосковном Подольске до 27 сентября планируют убрать брошенные автомобили на Рязановском шоссе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на брошенные автомобили на Рязановском шоссе. Он отметил, что у дома №19 больше года стоят машины, и добавил, что обращался по этому вопросу и к участковому, и в управляющую компанию.

«Рассмотрев данное обращение сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. В настоящее время ведется работа с собственниками транспортных средств, согласно постановлению главы городского округа Подольск. Ориентировочный срок проведения работ – до 27 сентября», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.