РИАМО - 22 авг. Поучаствовать в онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет - управляй им» приглашают жителей Московской область, регистрация участников уже началась, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ростелеком».

«ПАО «Ростелеком» объявляет о старте регистрации на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им». К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Регистрация продлится до 6 ноября», — говорится в сообщении.

Соревнования начнутся 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата. Там будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. Тема − домены и доменная индустрия, в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU.

Итоги будут подведены 5 декабря 2019 года. Победитель получит cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite, серебряный призер – смартфон Samsung Galaxy A10, бронзовый призер – 3D-ручка XEON Funtastique RP800A. Кроме того, поощрительные призы от организаторов и партнеров достанутся игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.