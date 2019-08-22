РИАМО – 22 авг. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину транспортировали с отдыха в Болгарии в столичную клинику, в воскресенье она пережила серьезное ухудшение здоровья, на данный момент ее жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

Актриса оказалась в Москве в ночь на четверг. Ее критическое состояние было вызвано скачком вверх сахара и давления, которые привели к нарушению кровообращения головного мозга.

«Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи в начале возникла проблема, но далее все организовали. <…> Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина», — рассказал пиар-директор мужа актрисы Бари Алибасова Вадим Горжанкин со ссылкой на ее дочь Ольгу.

Ранее Мария Шукшина разуверила общественность касательно сообщений СМИ о том, что ее мама пережила сердечный приступ, и сказала, здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной находится в удовлетворительном состоянии.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Актриса известна по ролям в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим.