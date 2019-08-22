РИАМО - 22 авг. В Подмосковье и Москве на выходных будет без осадков, температура достигнет 25 градусов, в начале новой недели сохранится такая же погода, лишь 27 августа может местами пройти небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В четверг над Московским регионом пройдет атмосферный фронт, местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура в столице – 23-25, по области – 20-25, на юго-востоке - до 30 градусов. Местами порывы западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

«В ночь на пятницу по области местами еще пройдет небольшой дождь, ветер развернется на северо-западный, и в Москве посвежеет до 10-12 градусов, в центре будет теплее: 14-16 градусов, по области – 8-13 градусов. Днем без осадков, 21-23 градуса, и 18-23 градуса соответственно», — говорится в сообщении.

В выходные также будет без осадков. Ночь на 24 августа будет прохладной, а днем температура в столице поднимется до 22-24 градусов, в Подмосковье – до 20-25. В ночь на 25 августа в Москве будет 13-15 градусов, в центре города – 16-18, по области – 10-15. Днем в мегаполисе – 21-23, в Подмосковье – 19-24 градуса.

Осадков 26 августа также не ожидается. Ночью будет 7-12 градусов, днем — 17-22. 27 августа местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 9-14 градусов, днем — 19-24.