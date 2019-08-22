РИАМО - 22 авг. Карантин по оспе овец объявили на территории городского округа Луховицы, на отдельных участках муниципалитета запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить эпизоотический очаг по оспе овец в границах территорий: личного подсобного хозяйства Щукина А.В., расположенного по адресу: городской округ Луховицы, поселок Белоомут, улица Лесная, дом 5; личного подсобного хозяйства Сажина С.Г., расположенного по адресу: <…> поселок Белоомут, улица Зеленая, дом 11», – говорится в тексте документа.

Сам рабочий поселок Белоомут городского округа Луховицы признается неблагополучным по оспе. На его территории запрещается ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных, а также проведение ярмарок и выставок, стрижка овец и вывоз молока от восприимчивых животных.

Кроме того, с участков, признанных эпизоотическими очагами, запрещен ввоз и вывоз всех без исключения видов животных, вывоз кормов, с которыми могли контактировать зараженные животные, а также искусственное осеменение, сбор семени и снятие шкур с погибших особей.

Первостепенная задача — определить точное количество больных оспой овец. Позже их изымут вместе с продуктами животноводства. Это необходимо для ликвидации очага опасной болезни.

Оспа овец является крайне опасным вирусным заболеванием. Она характеризуется лихорадкой и образованием уплотнений на коже, а также наличием поражений внутренних органов животных. Распространяется оспа по воздуху, через прямые контакты или через пищу. Инкубационный период заболевания составляет от трех до 14 суток.