В предпоследний уикенд лета в Москве откроется фестиваль оркестров «Спасская башня», пройдет «Ночь кино», Большой фестиваль еды и музыки, премьера победителя Кинотавра «Бык», фестиваль Чехии и другие события. Куда отправиться жителям Московского региона в предстоящие выходные, читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 23 августа

День Российского флага на «Цветочном джеме»

Культурная программа фестиваля «Цветочный джем» с 22 августа по 8 сентября пройдет на площадках в центре Москвы. С 22 по 25 августа программу посвятят Дню Государственного флага РФ. Например, на площади Революции в воскресенье 25 августа в 18:00 выступит группа Алексея Петрухина «Губерния» с программой о России. Гости площадки будут рисовать флаг России акварелью, создадут набор визиток с триколором, распишут обложку блокнота. На этой же площадке, в «Кулинарном бюро», приготовят традиционные русские блюда: гречневую кашу, рассольник, ленивые голубцы и сварят компот из сухофруктов.

Кроме того, 24 и 25 августа на окружных фестивальных площадках можно будет посетить Дни кукольных театров, которые организует театральный фестиваль России «Золотая Маска». Посетители фестиваля смогут увидеть более 30 постановок от девяти театров из восьми российских городов по мотивам известных сказок – «Красная шапочка», «Муха-Цокотуха», «Дюймовочка», «Аленький цветочек», «Карлик нос». Всего в рамках «Цветочного джема» запланировано более 100 бесплатных мероприятий.

Где: Москва, пл. Революции, Камергерский переулок, Тверской, Ореховый бульвар, Бульвар Дмитрия Донского, Пл. Славы, Зеленоград и др.

Цена: бесплатно

Фестиваль оркестров «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 12-й раз пройдет в Москве. Программа 2019 года стала более масштабной – на фестивале выступят 13 лучших оркестров со всего мира, от Японии и Китая до Норвегии и Италии. Также посетителей ждут салюты, мастер-классы, выставки и игры. Для юных гостей будет работать детский городок и пройдет фестиваль «Спасская башня детям».

Где: Москва, Красная площадь

Цена: от 1700 рублей, некоторые программы можно посетить бесплатно

Премьера фильма «Бык»

Фильм «Бык» Бориса Акопова, который стал победителем 30-го фестиваля «Кинотавр» в прокат выходит 22 августа. Это криминальная драма, действие которой происходит в 90-е годы. Главный герой – молодой человек по прозвищу Бык, зарабатывающий на жизнь чем придется, чтобы прокормить свою семью. После того, как он «отмазывается» от милиции, ему предстоит дорого заплатить за это.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Выставка «Цветы и город 2019»

Международная выставка растениеводства, цветоводства, озеленения, благоустройства и ландшафтного урбанизма «Цветы и Город» с 22 по 24 августа пройдет на ВДНХ. Здесь можно будет найти оборудование и материалы для оснащения теплиц и оранжерей, для хранения цветочно-декоративной продукции, оборудование для организации зон отдыха на открытых пространствах, горшечные и срезанные цветы и многое другое.

Где: Москва, ВДНХ, павильон 75

Цена: бесплатно по билету на сайте

Байк-фестиваль Bikers brothers festival

Международный фестиваль байкеров Bikers brothers festival 23 и 24 августа пройдет в подмосковном Домодедове. В программе фестиваля – концерт, силовое шоу и конкурс «Мисс фестиваля». Посетители смогут выиграть Harley-Davidson и уехать на нем. Девушкам, приехавшим за рулем мотоцикла, вход бесплатный.

Где: Московская область, Домодедово, пансионат «Бор»

Цена: от 2000 рублей

СУББОТА, 24 августа

«Ночь кино-2019»

Всероссийская акция «Ночь кино» 24 августа пройдет в Москве уже в четвертый раз. В программе – кинопоказы, премьеры фильмов, лекции, мастер-классы, встречи с актерами и концерты. Самые интересные программы пройдут в ЦВЗ «Манеж», где мастер-класс проведет режиссер Евгений Григорьев, в Центре дизайна «Артплей» - здесь покажут фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент», и в «Иллюзионе», где можно будет увидеть новые фильмы 2019 года. Также стоит посетить премьеру фильма «Палладио. Власть архитектуры» в Новой Третьяковке, дискуссию кураторов Московской школы кино Аддиса Гаджиева («Художественная постановка») и Всеволода Коршунова («Практическая кинокритика») в Пушкинском музее, экскурсию на трамвае 302-бис, посвященную произведениям Булгакова в кино. Одна из интересных программ пройдет в Российской государственной библиотеке совместно с музеем Владимира Маяковского – здесь прочитают лекцию о Маяковском и покажут фильма «Забытое», а завершит программу фильм «Тимур Новиков. Ноль объект» о феномене ленинградского культурного андерграунда 1980-х».

Где: Москва, РГБ, музей-театр «Булгаковский дом», ЦВЗ «Манеж», Музей Победы и пр.

Цена: бесплатно, по регистрации

Delivery Fest в Парке Горького

Большой фестиваль еды и музыки Delivery Fest 24 августа пройдет в Парке Горького. На фестивале можно будет попробовать блюда 10 кухонь мира, отобранные ресторанными критиками, а также национальные блюда американской, японской, итальянской, испанской, греческой, индийской, мексиканской, вьетнамской и грузинской кухонь. Среди развлечений – фестиваль красок, каллиграфия, кунг-фу, уроки танцев и лекции. Также для посетителей выступят John Newman, Kadebostany, группа «Моя Мишель», Cream Soda и другие артисты.

Где: Москва, Парк Горького

Цена: от 250 до 500 рублей, вип-зона – от 1000 до 3000 рублей

«Казачья станица Москва» в Коломенском

IX Международный фестиваль «Казачья станица Москва» 24 августа пройдет в музее-заповеднике «Коломенское». Центральным событием станет концерт на Главной сцене, где пройдет Конкурс казачьих творческих коллективов. Участниками конкурса станут самодеятельные казачьи ансамбли и солисты из более чем 40 регионов России. Выступят 56 казачьих творческих коллективов из Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областей, Ставропольского края, Мордовии, Крыма и др. Хедлайнерами станут Кубанский казачий хор, Глеб Матвейчук, Родион Газманов и Петр Елфимов. Казачье подворье с зонами для мастер-классов познакомит гостей с народными промыслами и декоративно-прикладными ремеслами и покажет устройство куреня – казачьего жилища. Рядом расположится кухня, куда всех пригласят записать казачьи рецепты и отведать блюда традиционной кухни.

Где: Москва, музей-заповедник «Коломенское»

Цена: бесплатно

Booking Machine Festival

Второй музыкальный фестиваль Booking Machine Festival 24 августа пройдет в Измайловском парке. На двух сценах фестиваля выступят Oxxxymiron, Lil Skies, Markul, Loqiemean, ATL, Pouya, Thomas Mraz, Obladaet, Far Nick, Ramirez (G59), Mikey The Magician, May Waves, Jeembo, Tveth, Saluki, Лауд, Porchy, Souloud. На фестивале будет работать лаундж-зона, колесо обозрения, фудкорт и пр.

Где: Москва, Измайловский парк

Цена: 3700 рублей

День города Пушкино

ВИА «Пламя» 24 августа, в День города Пушкино, выступит в Пушкине и Лосино-Петровском с советскими хитами. На концерте прозвучат композиции из золотого фонда ансамбля: «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Куба далека» и другие, а также новые песни, написанные вокалисткой Юлией Ариничевой. Несколько лет назад культовый ансамбль возглавила певица и автор песен Юлия Ариничева, которой удалось вдохнуть в старые песни свежее дыхание. Концерт в Пушкине начнется в 18.15, в Лосино-Петровском – в 20.15.

Где: Московская область, Пушкино, Лосино-Петровский

Цена: бесплатно

Фестиваль Чехии

Фестиваль Чехии в Москве 24 и 25 августа пройдет в Саду имени Баумана. На фестивале выступят танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии, пройдет выставка чешских напитков с дегустацией, мастер-классы по приготовлению чешских блюд, рыцарские турниры и пр. Посетители продегустируют рульку на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики и трдельники. Также гости увидят спектакль «Пражские легенды, смогут принять участие в квесте и посетить чешский маркет.

Где: Москва, Сад имени Баумана

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа

Концерты Therr Maitz и DJ Smash на ВДНХ

В рамках фестиваля молодежной уличной культуры «Ритм моего города», который проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября, в эти выходные на выставке выступят DJ Smash и Therr Maitz. Сейчас на ВДНХ проходит неделя стрит-стайла. Так, 23 августа на главной сцене фестиваля выступит DJ Smash; в субботу, 24 августа, можно послушать DJ Александра Анатольевича и дуэт рэперов HammAli & Navai, а 25 августа, в воскресенье, концерты отыграют DJ M.E.G и основатель группы Therr Maitz! Антон Беляев. Кроме того, в воскресенье на фестивале можно будет попробовать самую длинную шаурму – 100 метров.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: бесплатно