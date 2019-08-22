РИАМО - 22 авг. В столице ко Дню флага РФ на фасадах домов-книжек на Новом Арбате засияет художественная подсветка в стилистике триколора, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На рекламных конструкциях по всему городу разместят 350 тематических плакатов, а на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах 8 и 28 на Новом Арбате запустят праздничные видеоролики. Кроме того, с 20:04 до 00:00 дома-книжки украсит архитектурно-художественная подсветка», — говорится в сообщении.

Кроме того, на пяти столичных мостах — Крымском, Большом Каменном, Большом Устьинском, Новоарбатском и Бородинском, и в других знаковых местах города появятся российские флаги.

День Государственного флага Российской Федерации, или День флага России, отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Для жителей Москвы в парках и общественных пространствах подготовили массу мероприятий: концерты, флешмобы, квесты. Центральным событием станет праздничный концерт 24 августа на проспекте Академика Сахарова.