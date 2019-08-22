РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В Подольске по требованию Госадмтехнадзора устранили нарушения в содержании зеленых насаждений почти на 80 участках за летний сезон 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«По предварительным итогам уходящего лета, в результате работы территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области были устранены нарушения в содержании зеленых насаждений на 79 участках территории в Подольске. Важной составляющей благоустройства является своевременная обрезка деревьев и кустарников, а также удаление аварийных и сухостойных деревьев на общественных пространствах и внутридворовых территориях, а особенно в местах расположения объектов детской игровой инфраструктуры», – говорится в сообщении.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, за летний период текущего года по предписаниям территориального отдела №35 окошено 29 различных территорий, удалено 19 сухостойных и произведена опиловка 17 деревьев, убрано 15 территорий от порубочных остатков.

Работа по выявлению нарушений норм и правил содержания зеленых насаждений на всей территории Подмосковья, сотрудниками территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области ведется в постоянном режиме.