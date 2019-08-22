РИАМО – 22 авг. Эксперты министерства труда и соцзащиты до конца сентября оценят последствия для российской экономики от перехода на четырехдневную рабочую неделю, пишет в четверг газета «Известия».

Свою позицию по данному вопросу они должны будут представить в правительство РФ не позднее 30 сентября, о чем говорится в перечне поручений, которые дал премьер-министр Дмитрий Медведев после июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

«Чиновники оценят последствия его (перехода на четырехдневку – ред.) влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей», - говорится в материале.

Данную инициативу уже поддержали в ФНПР. Там напомнили, что Россия входит в топ стран, граждане которых работают больше всего часов в году.

Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), россияне работают в среднем 1,98 тысячи часов в год. Таким образом Россия находится на третьем месте по этому показателю. Работают больше только в Южной Корее (2,02 тысячи часов в год) и Мексике (2,26 тысячи часов в год). Для сравнения, среднестатистический житель Германии работает всего 1,36 тысячи часов в год.

Однако некоторые эксперты полагают, что введение четырехдневной рабочей недели приведет к падению производительности труда. Но все зависит от того, как будет изменена длительность рабочего времени. В настоящий момент трудовое законодательство РФ предусматривает нормальную продолжительность работы в размере 40 часов в неделю. Обычно это по восемь часов в день. Поэтому есть два варианта сокращения рабочей недели — сокращение числа рабочих дней с увеличением рабочего времени до 10 часов в день, либо сокращение недели с уменьшением общей продолжительности и сохранением восьмичасового рабочего дня.

«Если мы просто разделим нынешние 40 часов в неделю не на пять, а на четыре дня, придется работать по 10 часов. Помимо того что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей заболеваемости», — считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

По подсчетам российских специалистов, если люди будут работать четыре дня в неделю по восемь часов, то рабочее время сократится на 20%. И примерно на столько же снизится объем производства товаров и услуг, а значит, на 20% может сократиться и ВВП страны.