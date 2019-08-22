РИАМО - 22 авг. В городском округе Серебряные Пруды сотрудники полиции уничтожили 200 килограммов дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Участок, на котором росли растения, нашли недалеко от поселка Успенский.

«Изъятые образцы растений направили на исследование, которое показало содержание в них тетрагидроканнабинола, являющегося наркотическим средством», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции скосили коноплю, после чего сожгли ее. Общая масса уничтоженных растений составила 200 килограммов.