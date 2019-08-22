РИАМО - 22 авг. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Подмосковья предлагает региональным производителям принять участие международных мероприятиях, которые пройдут осенью в разных странах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, фонд компенсирует затраты для экспортных компаний Подмосковья на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, поэтому представители организаций должны оплатить лишь проезд и проживание за границей.

«Промышленное оборудование и машины, продукция деревообрабатывающей промышленности и металлургического сектора – эти товары востребованы на Ближнем Востоке и в Африке. Производителям химической отрасли и фармпроизводителям интересны рынки стран ближнего зарубежья», – отметил Хромов.

Технологии и оборудование подмосковных предприятий также востребованы в Европе, добавил он.

Зампред подчеркнул, что фонд ВЭД организует бизнес-миссии с учетом конкурентоспособности продукции подмосковной промышленности. Поэтому подобные мероприятия, как правило, дают хороший результат.

«Мы это видим в том числе по росту интереса к этой региональной мере поддержки со стороны бизнеса. В этом году финансирование по программе поддержки малого и среднего предпринимательства и продвижения их товаров увеличилось более чем в 3,5 раза», – заключил Хромов.

В календаре событий фонда осенью запланированы экспортные миссии в Турцию, Германию, Египет, Казахстан, Беларусь, а также участие в крупнейших международных выставках в России, Чехии, Китае, Таиланде и других странах.