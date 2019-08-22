РИАМО - 22 авг. Из загоревшейся многоэтажки на улице Яблочкова на северо-востоке Москвы спасли девять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:43. Возгорание произошло в квартире на 12 этаже дома №34 по улице Яблочкова, а также на балконах на 11 и 12 этажах.

«В 12:12 загорание локализовано на площади 20 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель», — говорится в сообщении.

В 12:17 пожар полностью потушили. Спасено девять человек, двух передали медикам для осмотра. Сведений о пострадавших не поступало.