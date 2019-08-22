РИАМО – 22 авг. Информацию о массовых сокращениях медперсонала опровергли в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, сообщает «Интерфакс».

Ранее в сети появился приказ об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина.

Сотрудник пресс-службы онкоцентра сообщил изданию, что массовые увольнения работающих сотрудников не планируются, а сейчас проходит «плановое сокращение вакантных ставок».

«Собеседник агентства отметил, что штатное расписание НМИЦ онкологии имени Блохина было сформировано еще в 90-е годы ХХ века. Между тем, по его словам, с появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — говорится в сообщении издания.

Представитель центра добавил, что пациенты по-прежнему будут в полном объеме получить медицинские услуги.