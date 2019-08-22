РИАМО - 22 авг. Женщину обнаружили убитой в квартире на северо-востоке Москвы, ей нанесли множество ударов ножом, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Тело женщины 1978 года рождения нашли 21 августа в квартире на улице Сухонская. На нем зафиксировано не менее трех колото-резаных ранений, которые и привели к летальному исходу.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан сожитель потерпевшей 1988 года рождения. Расследование продолжается», — резюмировала Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.