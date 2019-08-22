РИАМО – 22 авг. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью о нарушении МУП городского округа Красногорск «Ремонтно-строительное предприятие» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО СП «ЛИФТЕК» на действия МУП городского округа Красногорск «Ремонтно-строительное предприятие» при проведении закупки путем проведения открытого конкурса на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и организации безопасной эксплуатации лифтов в количестве 120 единиц, находящихся в управлении МУП «РСП».

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО СП «ЛИФТЕК» обоснованной, выдало обществу обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанным решением, ООО «СП Подъем», являющееся одним из участников закупки, обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «СП Подъем» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.