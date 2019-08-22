РИАМО - 22 авг. Mail.ru Group в партнерстве с компанией Proxima Capital приобрела контрольную долю платформы транспортных услуг YouDrive, сообщается на корпоративном сайте холдинга.

К Mail.ru Group перейдет основной бизнес компании: каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

«Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт – один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси», – говорится в сообщении.

В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive. Каршеринг направит привлеченные средства на рост – компания продолжит заниматься глубоким анализом данных и сконцентрируется на увеличении эффективности использования автопарка.

По данным на август, пользователям каршеринга доступно свыше 2,5 тысяч автомобилей. Их количество в течение года планируется увеличить минимум до 10 тысяч.

«Мы изначально развивали YouDrive как «умный» каршеринг и платформу транспортных услуг. Мы рады тем возможностям, которые сейчас открываются перед нами в этом направлении. Уверен, что совместно с партнерами мы сможем достичь наших амбициозных целей», – подчеркнул генеральный директор каршеринга Борис Голиков.

Каршеринг YouDrive начал работу в 2015 году, это был второй по счету оператор в Москве. В 2016 году сервис вышел на федеральный уровень. Весной 2018 года YouDrive стал технологической платформой для нескольких каршерингов. На базе его приложения работают несколько операторов, а также партнерская программа.