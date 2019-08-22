РИАМО - 22 авг. Несмотря на условия климата, температура в столице растет с каждым днем, ночь на четверг стала самой теплой с начала августа, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на 22 августа на станции ВДНХ минимальная температура составила плюс 18,6 градуса, в центре города было почти 20 градусов. Эта ночь оказалась самой теплой в текущем месяце и третьей самой теплой за лето 2019 года. Теплее ночи были лишь 22 и 23 июня», — говорится в сообщении.

Самая высокая минимальная температура за сутки 22 августа наблюдалась в 2007 году, она составила 19,8 градуса.