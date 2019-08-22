РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 авг. В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь дня российского флага, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве отмечают День российского флага. У ДК «Юбилейный» состоялся флешмоб и велопробег.

«В начале праздника юные королевцы станцевали с флагами России. Потом флаги были переданы участникам велопробега и мы колонной проехали по велодорожкам спортивного комплекса», – сказала заместитель директора дома культуры по организации культурно-массовой работы Наталья Жукова.

В пробеге приняли участие жители города. В библиотеках и Домах культуры в Королеве весь день будут проходить патриотические часы, выступления творческих коллективов и мастер-классы.