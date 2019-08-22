РИАМО - 21 авг. Голосование за лучшее массовое мероприятие, организованное на территории лесного фонда Подмосковья, проходит на сайте «Мособллеса» с 21 по 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Среди 17 участников, представивших на суд жителей региона свои проекты уже проведенных или только запланированных мероприятий, — предприниматели, общественные и спортивные деятели», - говорится в сообщении.

Конкурс лесных массовых мероприятий Московской области проходит в рамках акции «Зеленое кольцо Подмосковья».

Среди представленных на конкурсе мероприятий есть музыкальные и семейные фестивали, спортивные забеги и гонки, а также проекты по благоустройству территорий и созданию точек притяжения.

Так, в голосовании представлены создание базы отдыха «Лесные поляны» в Одинцовском округе, веревочный парк «Небесная тропа» в Кратове, семейный фестиваль в Ликино-Дулеве, квесты в лесу Орехово-Зуевского горокруга, спортивная трасса «Борисово», GPS-ориентирование «Богородская битва», экологическая акция клуба «Гранд-Трофи» по уборке лесных дорог и акция «Чистый лес» от того же клуба, а также музыкальный фестиваль Indian Summer Fest в Шатуре.

Кроме того, свой голос можно отдать за спортивное мероприятие «Тропа туриста» в Балашихе, костюмированные лыжные гонки в Серпухове, вечернюю лыжную гонку #DarkSkiRace в Серпухове, Ашитковскую лыжню или квесты для детей и подростков в Правде. Также в конкурсе участвуют проекты благоустройства прибрежной зоны озера Белого в Шатуре и создания диск-гольф парка, а также проект «Мусорный человек».

Подробную информацию о конкурсе и его участниках можно найти на сайте «Мособллеса». Там же можно проголосовать за понравившийся проект.