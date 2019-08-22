РИАМО – 22 авг. Схему движения транспорта изменят на участке МКАД у пересечения с Профсоюзной улицей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

При этом ограничено движение только по одной из пяти полос в каждом направлении. Изменения в схеме движения были введены еще 19 августа, а продлятся они вплоть до 1 декабря 2019 года. Действует ограничение круглосуточно.

«Ограничение движения в связи с капитальным ремонтом мостового полотна на участке МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей», – уточняется в сообщении.