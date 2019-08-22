РИАМО - 22 авг. Тверской суд Москвы отправил Юлию Галямину под арест на 10 суток за организацию несанкционированного митинга, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 22 августа Галямина Ю.Е. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Коап РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток», - сказал собеседник агентства.

Юлия Галямина в 2017 году была избрана депутатом Тимирязевского района Москвы. Ей, как и ряду других кандидатов, было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2019 года. Причина — большое количество брака среди собранных ею подписей. Галямина с таким решением избирательной комиссии не согласилась. Она подавала жалобы, однако их не удовлетворили, а также участвовала в несогласованном митинге 27 июля. Тогда, по данным МВД, задержали 1074 человека.

Ранее ГУП «Московский метрополитен» подал в суд на Галямину, Навального, Соболь и нескольких других оппозиционеров.