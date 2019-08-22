РИАМО - 22 авг. Днем в четверг в новой Москве порывы ветра усилились до 11 метров в секунду, температура в Троицком и Новомосковском округах составляет 19,8-27,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах составляет: в Центральном - 23,8-25,4 градуса; Северном - 19,9-24,4 градуса, Северо-Восточном - 20,3-24,9 градуса, Восточном - 24,4-25,1 градуса, Юго-Восточном - 24,9-27,2 градуса, Южном - 24,7-26,6 градуса, Юго-Западном - 23,6-24,9 градуса, Западном - 21,1-24,7 градуса, Северо-Западном - 21,2-21,9 градуса.

«В Зеленограде - без осадков, температура воздуха - 18-18,4 градуса, на территории новой Москвы - без осадков, температура воздуха - 19,8-27,7 градуса, местами порывы ветра до 11 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в четверг в Московском регионе возможны кратковременные дожди.