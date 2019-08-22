РИАМО - 22 авг. Новый трехэтажный торговый центр появится на Егорьевском шоссе в поселке Малаховка Люберец, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Проект придорожного торгового молла отличается качественными функциональными решениями: удобная парковка, продуманные пешеходные связи, комплексное благоустройство территории. В здании будет три этажа, где разместятся супермаркет и розничные магазины, а также кафе и фитнес-центр.

«Архитектурно-художественные решения проекта одобрены рабочей группой Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Реализация проекта торгового центра в поселке Малаховка позволит создать свыше 230 рабочих мест», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он отметил, что представленное авторами архитектурное решение выявлено через соотношение частей формы с делением на отдельные структурные элементы, а компактная объемно-пространственная композиция торгового центра имеет Г-образный план и раскрывается плавной дугой главного фасада к Егорьевскому шоссе. Протяженные плоскости фасада декорированы ритмическим рисунком вертикальных ламелей.

«Простыми средствами достигается интересный визуальный эффект, создающий разнообразное восприятие фасада при движении по шоссе. Найденная композиция – ясная и выразительная», – отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

В отделке здания планируется использовать сочетание светлых композитных панелей основных поверхностей, элементов под дерево и темного цоколя. Планировочные решения здания обусловлены особенностями технологии торговых помещений.