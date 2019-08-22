РИАМО - 22 авг. Росгидромет выступит официальным поставщиком прогноза погоды на авиасалоне МАКС – 2019, соответствующее соглашение подписали Росгидромет и ОАО «Авиасалон», сообщается на сайте Росгидромета.

«Росгидромет будет готовить прогноз погоды по аэродрому «Раменское» ЛИИ имени М.М. Громова с периодичностью один раз в три часа с периодом действия 24 часа. При необходимости будут выпускаться дополнения к прогнозу. Помимо сведений о предполагаемых скорости и направлении ветра у земли, видимости и явлениях погоды, температуре воздуха, будут предоставляться и данные о фактических погодных условиях на аэродроме», — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ОАО «Авиасалон» Александр Левин, приоритетом в организации МАКС является обеспечение безопасности полетов, а для руководителя полетами и пилотов достоверная и оперативная информация о фактической и прогнозируемой погоде, об особых метеоявлениях является критически важной.

Прогноз погоды по аэродрому «Раменское».

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.