РИАМО - 22 авг. ГУП «Московский метрополитен» подало в суд на семерых оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и Любовь Соболь, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

В качестве ответчиков в иске указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Илья Яшин, Владимир Милов, Александр Соловьев, Иван Жданов, а также Алексей Навальный и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Иск зарегистрирован в Коптевском районном суде 21 августа. Сейчас он находится у судьи. Суть претензии на сайте не указана.

Ранее столичные суды получили иски к организаторам несогласованной акции 27 июля почти на 25 миллионов рублей. Среди истцов — ГУП «Мосгортранс», ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

Не согласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованной акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК России возбудил уголовное дело. После акции 27 июля прошел ряд других акций как согласованных, так и нет.

В Москве завершили расследование 5 уголовных дел, связанных с несанкционированными акциями>>