РИАМО - 22 авг. В центре Москвы полностью перекроют Мансуровский и Кропоткинский переулки из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы Транспортного комплекса столицы.

Мансуровский переулок будет закрыт от улицы Пречистенка до улицы Остоженка с 23 по 30 августа. Проезд будет запрещен с 06:00 до 22:00.

Кропоткинский переулок будет закрыт на участке от улицы Пречистенка до улицы Остоженка с 28 августа до 4 сентября, также с 06:00 до 22:00.