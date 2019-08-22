РИАМО – 22 авг. В Зеленограде появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), для удобства посетителей на прилегающей территории оборудуют экопарковку на 56 мест, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Ранее было выдано разрешение на строительство ФОКа в Зеленограде. Здание возведут в коммунальной зоне «Александровка» по улице Александровка (ЗелАО, Крюково).

«Объект построят за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до 2021 года», – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В трехэтажном ФОКе можно будет заниматься игровыми видами спорта: баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта. Здесь создадут универсальный спортивный зал со вторым светом, появится возможность для организации тренажерных залов. Для удобства посетителей установят лифт. Проект также предусматривает мероприятия по защите от шума, вибрации и других воздействий.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: создадут проезды и пешеходные дорожки, устроят экопарковку на 56 машин. Кроме того, установят садовые скамьи и урны, высадят деревья и кустарники.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам ФОКа в коммунальной зоне «Александровка» будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.