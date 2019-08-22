РИАМО – 22 авг. Многофункциональный комплекс с офисами, магазинами и спортивными объектами планируют построить в столичном районе Солнцево, его площадь превысит 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании в четверг приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории на улице Авиаторов, рядом с владением 11, участок №1 для реализации на торгах.

«На свободном земельном участке площадью 1,33 гектара планируется построить многофункциональный комплекс, площадь которого составит 13,3 тысячи квадратных метров. В МФК могут разместиться офисы, магазины, культурные и спортивные объекты», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она дополнила, что проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.