РИАМО - 22 авг. По инициативе местного совета ветеранов в микрорайоне Заря Балашихи благоустроят аллею Героев Советского Союза, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Член фракции «Единая Россия» Ефимов приехал с рабочим визитом в микрорайон Заря, где обсудил с активом объединенного совета ветеранов территорию для благоустройства. По словам председателя ветеранской организации Алексея Дедова, для размещения аллеи выбрали небольшой сквер возле культурно-досугового центра «Заря». Ефимов поддержал эскизный проект благоустройства, который подготовила администрация Балашихи.

«В бывшем военном городке, ныне микрорайоне Заря, проживало 37 Героев Советского Союза (два ветерана и ныне здравствуют). Благоустройство сквера очень важно, прежде всего, для воспитания подрастающего поколения и, конечно, для родных и близких ветеранов», – отметил областной депутат.

Он подчеркнул символичность расположения Аллея Героев – прямо у входа смотровой площадки Музея истории Войск ПВО.

Средства на благоустройство сквера в размере 8,5 миллиона рублей будут выделены из городского бюджета в нынешнем году.