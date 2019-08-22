РИАМО – 22 авг. Власти Москвы отменили строительство склада на Машкинском шоссе, в дальнейшем объект выставят на торги, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании в четверг приняла решение о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на Машкинское шоссе, владение 2. Инвестор планировал на данной территории строительство административно-складского здания.

«Инвестор обратился в правительство Москвы по вопросу прекращения реализации инвестиционного проекта и расторжения договора аренды по соглашению сторон. Причиной стало отсутствие у компании необходимого финансирования», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В настоящее время земельный участок, на котором планировалось строительство склада, свободен от застройки. В дальнейшем его планируется выставить на торги.