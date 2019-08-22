РИАМО - 22 авг. В столичном районе Южное Бутово планируется масштабное расширение производственно-логистического комплекса в районе Варшавского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории на Варшавском шоссе, владение 248, строение 1-11.

«Действующий комплекс и автобазу инвестор планирует расширить до 68,9 тысячи квадратных метров, создав таким образом крупный производственно-логистический комплекс», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект предусматривает возведение очистных сооружений, канализационных насосных станций и пожарного резервуара. Кроме этого, будут организованы дополнительные въезды и выезды на территорию, погрузочно-разгрузочные зоны. Отдельную территорию выделят под отстой грузовых автомобилей.

Инвестором выступает АО «Совтрансавтоэкспедиция». Проект изменений в правила застройки вынесут на публичные слушания.