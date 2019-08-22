РИАМО – 22 авг. Крупный комплекс для хранения картофеля планируется построить в подмосковной Шатуре до конца I квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект строительства комплекса по хранению и сортировке картофеля реализует сельхозхозяйство «Агрофорвард». Объект планируется завершить до конца I квартала 2020 года», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Хозяйство «Агрофорвард» с 2004 года выращивает семенной картофель высоких репродукций под Воскресенском. Здесь имеется в собственности три картофелехранилища общим объемом хранения около 7 тысяч тонн с цехом сортировки и упаковки.

«В Шатуре предприятие работает 6 лет, выращивает картофель, пшеницу и рапс, имеет здесь уже два картофелехранилища с общим объемом хранения до 5 тысяч тонн, картофелесортировочный пункт, зерносклад и три ангара для хранения зерновых и рапса, зерносушилку», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

По словам Разина, в хозяйстве более 60 единиц тракторов, картофелеуборочных и зерноуборочных комбайнов, и другой автотракторной и полевой техники.

«На новом объекте в настоящее время возведено одноэтажное здание из металлических конструкций с обшивкой из сэндвич-панелей площадью 10 тысяч квадратных метров. В помещении будет организовано контейнерное хранение картофеля с автоматической поддержкой микроклимата. Для обеспечения технологического процесса сейчас подводятся дополнительные электрические мощности и природный газ. Производственная мощность объекта составит 16 тысяч тонн единовременного хранения», – дополнил Разин.

Дальнейшим развитием данного проекта, по мнению главы подмосковного Минсельхозпрода, должно стать производство по переработке картофеля.

«Компания планирует построить предприятие по переработке картофеля, которое потребует в свою очередь выращивание больших объемов семенного картофеля. Хозяйство намерено выращивать не менее 16 тысяч тонн», – добавил Разин.

В городском округе Шатура предприятие для выращивания сельхозкультур арендует 1,2 тысячи гектар земель и планирует освоить еще более 1 тысячи гектаров.

«В результате реализации нового проекта будет создано 23 рабочих места, увеличится производство сельскохозяйственной продукции в Московской области – картофеля, пшеницы, рапса», – резюмировал Разин.