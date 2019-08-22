РИАМО - 22 авг. На избирательные кампании в сентябре в Подмосковье планируют потратить 204 миллиона рублей, порядка 70% средств направляют на обеспечение деятельности членов участковых избирательных комиссий, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«На 31 избирательную кампанию, которую мы проводим на территории Московской области в сентябре текущего года, мы потратим 204 миллиона рублей, из которых 124 миллиона - деньги из бюджета муниципальных образований и 80 миллионов рублей выделены из бюджета Московской области на те муниципалитеты, которые <…> объединились в городские округа», - сказал Березкин.

Он рассказал, что порядка 70% средств направляют на обеспечение деятельности членов участковых избирательных комиссий, 7% - на изготовление бюллетеней и сопутствующей макулатуры, 4% - деньги на информирование граждан о месте, времени и дате проведения дня голосования.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья.