РИАМО - 22 авг. Пользователям Сети стала доступна интерактивная карта площадок проведения акции «Ночь кино – 2019» на территории Подмосковья, карта опубликована на официальном портале правительства Московской области.

Всего в Подмосковье организуют 270 площадок для кинопоказов в рамках «Ночи кино», все они отмечены на онлайн-карте. Здесь указан тип площадки (открытая или закрытая) и контакты ответственных за кинопоказ.

Акция состоится 24 августа. Зрители смогут бесплатно посмотреть три отечественных картины: драму «Балканский рубеж» (2019), семейное фэнтези «Домовой» (2019) и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (2018). Показы стартуют в 20:00. Площадками для них будут не только кинотеатры, но и дома культуры, концертные залы, музеи, библиотеки и парки.

Акция «Ночь кино» проходит ежегодно по всей России. Она приурочена ко Дню российского кино. В этом году для ее проведения задействуют 3,5 тысячи площадок.

В Московской области акцию курируют региональное министерство культуры и «Мособлкино». По сравнению с прошлым годом в Подмосковье количество площадок «Ночи кино» увеличилось более чем вдвое. Также год от года растет число зрителей, посещающих кинопоказы в рамках всероссийской акции.