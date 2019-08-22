РИАМО - 22 авг. В Волоколамском городском округе во время сельскохозяйственных работ нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ), боеприпасы обезвредили 21 августа, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

После обнаружения снарядов участок оцепили сотрудники МВД.

«Находка не представляла опасности для населения. Расстояние до жилых строений — 700 метров. В случае детонации артиллерийского снаряда 45-миллиметрового калибра разлет осколков может достичь 500 метров», – пояснил начальник поисково-спасательного отряда №22 Олег Совенков.

Спасатели ПСО-22 решили уничтожить снаряд на месте обнаружения, так как минимальное расстояние от места взрывных работ до жилых зон соответствовало техническим инструкциям.

В случае обнаружения взрывоопасного снаряда или внешне схожего с ним предмета необходимо незамедлительно звонить в экстренные службы по номеру 112.