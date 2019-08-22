РИАМО - 22 авг. В Молжаниновском районе Москвы планируется построить производственный комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила предоставление земельного участка для строительства производственного комплекса в районе Ленинградского шоссе вблизи владения 304.

«Площадь участка составляет 1,15 гектара. Инвестор планирует построить на нем комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники суммарной поэтажной площадью около 17,3 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, земельный участок предоставят инвестору АО «СТ-АВТО» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов.

«На новом производстве можно будет создать 150 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций может составить 240 миллионов рублей, дополнительные налоговые отчисления в городской бюджет составят 35 миллионов рублей в год», – заключила Пятова.