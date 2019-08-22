РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В Подольске сотрудники ГИБДД округа рассказали воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва о правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Подольской Госавтоинспекции рассказали юным гимнасткам, занимающимся в спортивной школе олимпийского резерва «Лидер», о правилах безопасного поведения на улице и транспорте, о важности использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности при следовании в автомашине и световозвращающих элементов в темное время суток», – говорится в сообщении.

Воспитанницы спортивной школы выступили в поддержку региональной социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность», сделав памятную фотографию с тематическим хэштегом #СамыйЦенный пассажир. В память о встрече гимнастки получили в подарок тематические рюкзаки со световозвращающими элементами, которые они смогут использовать при следовании на тренировки, в школу или при прогулках.