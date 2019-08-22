РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец спасатели подтверждают свою квалификацию, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

21 и 22 августа на базе учебной водно-спасательной станции ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в поселке Малаховке городского округа Люберцы, проходит аттестация спасателей.

«Каждый спасатель один раз в три года должен подтвердить или повысить свою квалификацию. Экзамен спасатели сдают Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус «спасатель», – сказал начальник управления профессиональной подготовки ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Прудиков.

Он добавил, что аттестация проводится на девяти рабочих местах.

«Спасатели демонстрируют знания по теоретической подготовке, медицинской подготовке на практике, выполняют нормативы по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), проходят тестирование по противопожарной подготовке (отработка нормативов по прокладке линии установленного гидранта), сдают физическую подготовку на силу, выносливость и скорость, показывают работу спасателя в ограниченном пространстве, альпинистскую подготовку, водную подготовку – метание кольца Александрова и спасательного круга на дальность и точность, а также владение лодкой», – уточнил Прудников.

Специалист также добавил, что спасатели сдают экзамен по психологической подготовке.