РИАМО – 22 авг. Ученый-энтомолог связал снижение числа комаров в Москве и Подмосковье этим летом со слишком большим количеством дождливых и ветреных дней, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то что в Московском регионе установилась влажная погода, которая в целом должна быть более благоприятной для комаров, так как их личинки развиваются в воде, действительно, в этом году численность этих насекомых снизилась. Скорее всего, это вызвано обилием дождливых и ветреных дней», — сказал ученый-энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Ученый подчеркнул, что слишком продолжительные дожди становятся причиной снижения летной активности насекомых, точно так же на них влияет и чрезмерная влажность. Помимо этого, комары не могут справиться с сильными ветрами. Все эти факторы и повлияли на снижение числа особей этих насекомых в регионе.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в московских квартирах были замечены тропические постельные клопы, которые не водятся в европейской части России. Клопы тропического вида не вреднее обычных, однако нападать на человека могут не только ночью, но и днем.