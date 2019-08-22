РИАМО - 22 авг. За семь лет в Зеленоградском округе заработали шесть объектов образования, а до 2022 года там рассчитывают возвести еще пять образовательных учреждений на 2,2 тысячи мест, три из которых построят за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Учреждения строятся в рамках продолжающейся стратегии столичных властей по комплексному развитию социальной инфраструктуры во всех частях города, включая далекие от центра. Так, согласно ей, в Зеленограде с 2012 года для местных жителей стали доступны три детских сада и три школы на 2,1 тысячи мест.

«Город активно привлекает инвесторов к развитию социальной инфраструктуры. Из пяти объектов образования, которые планируется реализовать в Зеленограде к 2022 году, три будут построены за счет инвестора. Это – школа на 1,1 тысячи учеников и два детских сада на 470 мест в районе Крюково», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

21 августа открылся новый учебный корпус школы №2045 в Зеленограде, в котором школа совмещена с детским садом. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проект строительства такого здания был реализован в городе впервые. В будущем таких учреждений станет больше, потому такое совмещение позволяет удачно подстраиваться под изменение демографической ситуации.