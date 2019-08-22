РИАМО - 22 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, голкипер Игорь Акинфеев и заслуженный тренер России Станислав Черчесов открыли в подмосковных Бронницах турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», передает корреспондент РИАМО в четверг.

«Я с большим удовольствием хочу в этот очень важный для нашей страны день - День российского флага - поприветствовать всех, кто собрался на этой легендарной спортивной базе, ребят, которые приехали из разных городов нашей страны, наших японских и белорусских друзей, родителей, которые присутствуют здесь», - сказал Воробьев.

Он отдельно поблагодарил и поприветствовал идеолога детского футбольного турнира в Бронницах - Игоря Акинфеева.

Во втором турнире по футболу «Кубок Игоря Акинфеева» принимают участие около 20 команд, в том числе две зарубежные команды из Японии и Белоруссии. В составе команд заявлены футболисты не старше 2007 года рождения.

Главным призом «Кубка Игоря Акинфеева» станет микроавтобус. Соревнования будут проходить до 24 августа.

Кубок Игоря Акинфеева проходит в Бронницах уже во второй раз и на той же тренировочной базе, где на заре спортивной карьеры проходил свои сборы сам Акинфеев. В прошлом году здесь жили и тренировались футболисты сборной Аргентины вместе с Лионелем Месси. Сейчас этот спортивный объект входит в программу наследия чемпионата мира по футболу и используются для проведения турниров и тренировочных сборов.

В 2018 году во время чемпионата мира Подмосковье принимало девять сборных. В Московской области размещались команды Аргентины, Бельгии, Ирана, Мексики, Перу, Португалии, Туниса, Франции и России. Для них были подготовлены лучшие базы.