РИАМО - 22 авг. Члены Мособлизбиркома в четверг утвердили рабочий блокнот по подготовке и проведению выборов на территории Московской области 8 сентября, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия Московской области решила утвердить рабочий блокнот участковой избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления», – сказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Блокнот сделан для персональных компьютеров так, чтобы исключить возможность совершить ошибку членом комиссии. Решение было принято единогласно.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья. В 11 муниципалитетах будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).